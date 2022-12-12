Ювелирный дом Басты Saint Bones должен арендаторам 1 400 000 рублей

Ювелирный дом рэп-исполнителя Басты "Saint Bones" должен арендаторам 1 400 000 рублей. Долг стал образовываться с 2020 года.

Ювелирный дом "Saint Bones" рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) обязали через суд заплатить более 1 400 000 российских рублей неустойки за аренду, о чем сообщает Телеграм-канал "Shot".

Музыкант арендовал помещение для бренда у АО "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" (ВНИИалмаз) за 342 000 рублей в месяц, но бизнес успешным не стал.

Долг накапливался с июля 2020 года и вскоре достигла почти 2 300 000 рублей.

Суд списал часть указанной суммы, а истец обязан выплатить 1 400 000 рублей.