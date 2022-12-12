Буланова призналась, что выходит замуж за теннисиста Руднева, который на 19 лет младше артистки

53-летняя исполнительница Татьяна Буланова наконец призналась, что скоро пойдет под венец с теннисистом Валерием Рудневым, с которым давно встречается.

Певица Татьяна Буланова, встречаясь с теннисистом Валерием Рудневым никаких серьезных планов насчет своего бойхфренда не строила.

Все изменилось в начале ноября, когда спортсмен позвал возлюбленную замуж, вручив той кольцо от "Tiffani", стоимость которого равна более 500 000 российских рублей.

О помолвке Буланова рассказывать не хотела, но ее близкая подруга проболталась, не оставляя певице выбора.