Буланова призналась, что выходит замуж за теннисиста Руднева, который на 19 лет младше артистки
2022-12-12 18:41
53-летняя исполнительница Татьяна Буланова наконец призналась, что скоро пойдет под венец с теннисистом Валерием Рудневым, с которым давно встречается.
Певица Татьяна Буланова, встречаясь с теннисистом Валерием Рудневым никаких серьезных планов насчет своего бойхфренда не строила.
Все изменилось в начале ноября, когда спортсмен позвал возлюбленную замуж, вручив той кольцо от "Tiffani", стоимость которого равна более 500 000 российских рублей.
О помолвке Буланова рассказывать не хотела, но ее близкая подруга проболталась, не оставляя певице выбора.
Опубликовано: Наталья Гончарова