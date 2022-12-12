Handelsblatt: Германия собирается экспроприировать немецкую дочку Роснефти и ее завод

Немецкая "Дочка" компании "Роснефть", которой принадлежит контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, вскоре может быть экспроприирована, сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt.

При этом подчеркивается, что это результат давления со стороны Варшавы.

Авторы статьи пишут, что по решению правительства Германии в январе следующего года поставки нефти из России прекратятся. Именно сырье из РФ поступает на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Авторы указывают, что правительство Германии уже несколько месяцев пытается найти решение в Варшаве.

DW указывает, что проблема в том, что мажоритарным акционером PCK по-прежнему является немецкая дочка российской компании "Роснефть". В сентябре Берлин взял Rosneft Deutschland в управление, и россияне больше не имеют прямого влияния на РСК.

Несмотря на это, как сообщает Handelsblatt, такого решения польскому правительству недостаточно. Согласно этим источникам, Варшава хочет полного вытеснения "Роснефти" с нефтеперерабатывающего завода.

Handelsblatt также сообщает о "конструктивных" переговорах, состоявшихся на прошлой неделе в Польше и Германии. Однако польская сторона дала понять, что ее позиция остается неизменной, сообщает издание. Решение должно быть принято на этой неделе, что также подтвердило министерство экономики в Берлине.

Газета также обращает внимание на важность нефтеперерабатывающего завода в Шведте для поставок бензина, дизельного топлива и керосина в северо-восточную Германию, включая столичный аэропорт, и в западную Польшу.