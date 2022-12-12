Орлова открыла дату родов, которую поставили артистке медики

Певица Ольга Орлова расскзала, когда ей поставили срок родов. Артистка уточнила, что точную дату назвть не может, так как это зависит от того, когда дочь попроситься на свет.

Исполнительница Ольга Орлова призналась, что ждет малышку в феврале.

Естественно, точную дату артистка назвать не может, так как рождение малыша зависит от готовности матери рожать.

Орлова поделилась, что набрала уже 12 килограмм за беременность и ей тяжело долго сидеть и ходить. Но лежать долго для Ольги - мучение. По этой причине знаменитость предпочитает чередовать.