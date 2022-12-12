Зеленский пожелал смерти Владимиру Путину
2022-12-12 19:53
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на политическом шоу канала Netflix.
Украинский лидер Владимир Зеленский выступил в качестве гостя специального выпуска телеканала Netflix.
Президент Украины заявил, что если бы Путин умер, то конфликт в Украине очень быстро бы прекратился.
"Не может все зависеть от одного человека. Поэтому когда такой человек умирает, все институты останавливаются", - заявил Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира