Зеленский: Путин не применит ядерное оружие, так как боится смерти
2022-12-12 19:58
Президент Украины высказался о последствиях смерти Путина для Российской Федерации.
Украинский президент высказался относительно возможного ядерного удара по Украине со стороны Российской Федерации.
По словам Владимира Зеленского, президент России Владимир Путин боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие первым.
"Путин боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие в Украине", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также Зеленский заявил, что если Путин умрет, то в России начнется смитение.
Опубликовано: Николай Скира