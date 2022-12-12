Зеленский: Смерть Путина положит конец конфликту в Украине

Зеленский считает, что смерть президента России Владимира Путина положит конец конфликту в Украине.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, смерть президента России Владимира Путина положила бы конец российско0украинскому конфликту.

Также Зеленский добавил, что смерть лидера такого уровня, как Владимир Путин, повлекла бы за собой последствия для всех институтов России.

"Не может все зависеть от одного человека. Поэтому когда такой человек умирает, все институты останавливаются", - говорится в заявлении Зеленского.

Более того, добавил Владимир Зеленский, Путин не отдаст приказ о ядерном ударе именно из-за страха смерти.