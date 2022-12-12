WarGozo: Подорван автомобиль замглавы Херсонской области Виталия Булюка

В городе Скадовск совершено покушение на жизнь заместителя главы Херсонской области.

Телеграм-канал WarGonzo сообщил о том, что в городе Скадовск была совершена попытка убийства заместителя главы Херсонской области Булюка.

Его автомобиль подорвался на мине направленного действия, установленной по пути его движения. При этом водитель Булюка погиб на месте взрыва.

"Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в г. Скадовск. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице Симферополя", - пишет WarGonzo.

Сейчас состояние Булюка врачи одной из Больниц Симферополя характеризуется, как тяжелое.