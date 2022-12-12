В Перу тысячи протестующих штурмуют международный аэропорт
2022-12-12 20:31
В Перу начались массовые протесты. Недовольные штурмуют аэропорт в Арекипе.
В Перу вспыхнули массовые протесты на фоне очередных выборов президента страны. Десятки тысяч людей вышли на улицы.
Так, тысячи человек взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Арекипы - второго по величине города страны.
Также известно о том, что уже несколько человек погибли в результате столкновений протестующих с сотрудниками полиции.
Полиция Перу сообщает и о том, что ранения получили бойцы специальных подразделений страны.
Опубликовано: Николай Скира