В Перу тысячи протестующих штурмуют международный аэропорт

В Перу начались массовые протесты. Недовольные штурмуют аэропорт в Арекипе.

В Перу вспыхнули массовые протесты на фоне очередных выборов президента страны. Десятки тысяч людей вышли на улицы.

Так, тысячи человек взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Арекипы - второго по величине города страны.

Также известно о том, что уже несколько человек погибли в результате столкновений протестующих с сотрудниками полиции.

Полиция Перу сообщает и о том, что ранения получили бойцы специальных подразделений страны.