Новый президент Перу из-за беспорядков объявила чрезвычайное положение по всей стране

Президент Перу Дина Болуарте, которая в среду была приведена к присяге после того, как парламент отправил в отставку уходящего главу государства Педро Кастильо, 12 декабря объявила чрезвычайное положение по всей стране.

Она напомнила, что в ходе протестов, начавшихся в четверг, 8 декабря, погибли два человека.

В своем обращении к нации президент Болуарте пояснила, что введение чрезвычайного положения связано с беспорядками, вызванными уходом Кастильо. Она также объявила, что в ближайшие дни попросит Конгресс, однопалатный парламент Перу, провести всеобщие парламентские выборы в апреле 2024 года.

Президент Кастильо был арестован силами безопасности в минувшую среду после того, как перуанский парламент проголосовал за отставку. Ранее глава государства объявил о роспуске Конгресса.

Политик, временно содержащийся в перуанской тюрьме в Барбадильо, попросил у мексиканских властей политического убежища.