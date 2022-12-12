Депутат Европарламента от Ирландии напомнила, что Украине придется вернуть долги Евросоюзу

В Европарламенте напомнили, что Киеву придется вернуть Европе помощь, оказанную для борьбы с Россией.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли выступила с речью о помощи, которую Европа оказывает Украине.

По ее словам, вся эта помощь - это не подарок Киеву, а заем, который рано или же поздно придется возвращать.

Если же Украина не сможет платить Европе по долгам, считает Дэйли, стране может угрожать объявление дефолта.

"Вся помощь Запада – это заем, который придется выплатить", - заявила Дэйли во время своего выступления.