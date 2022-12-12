Генерал США Ходжес ожидает, что Украина к августу 2023 года установит контроль над Крымом

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сделал смелый прогноз относительно конфликта в Украине, предположив, что к августу 2023 года Украина установит контроль над Крымом, сообщает Sky News.

"Трудно переоценить важность такого развития событий, если оно произойдет. Россия взяла под свой контроль регион в 2014 году. Потеря этой территории стала бы огромной проблемой для Владимира Путина", — пишет Sky News, цитируя Бена Ходжеса.

Ходжес добавил, что "ВСУ продолжат обстрелы российских частей и коммуникаций и объектов тылового обеспечения в течение следующих нескольких недель".

Генерал подчеркнул, что, по его мнению, это продлится до февраля, "чтобы создать условия для решающего этапа кампании — установления контроля над Крымом".

Бен Ходжес ожидает, что "ВСУ займут Крым будет к августу 2023 года".