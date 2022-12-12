Депутат ЕП от Ирландии Клэр Дейли: Украине грозит дефолт, если она не вернет Европе долги

Украина стоит на грани дефолта, если та не будет отдавать свои долги Европейскому Союзу.

В Европарламенте напомнили Украине о том, что вся помощь, которую оказывает Европа Украине, не является безвозмездной.

Такое заявление сделала депутат Европарламента от Ирландии Карэн Дейли. Она заявила, что Украине придется вернуть все долги.

При этом она заявила, что в случае неспособности Украины платить по счетам, стране может угрожать дефолт.