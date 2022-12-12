Издание Global Times утверждает, что недавнее заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях демонстрирует истинное отношение Запада к России.

12 декабря китайская новостная газета Global Times опубликовала колонку, в которой утверждается, что недавнее признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящем назначении Минских соглашений между Москвой и Киевом показывает подлинное отношение западных стран к Москве.

Накануне Меркель заявила, что Минские соглашения изначально не были направлены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе и были призваны дать Украине время на подготовку к масштабной войне.

Аналитики Global Times сходятся во мнении, что признание Ангелы Меркель доказывает нежелание коллективного Запада вести любые переговоры с российским правительством, поскольку НАТО, Евросоюз и США в частности рассматривают Россию исключительно как противника.