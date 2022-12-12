Канье Уэста назвали главным антисемитом 2022 года

Обладатель 24 премий "Грэмми" Канье Уэст снова удостоился "награды" — на этот раз не очень почетного звания "Антисемит 2022 года", признаваемой группой StopAntisemitism.

Недавно рэпер-афроамериканец восхвалял Адольфа Гитлера и отрицал Холокост.

45-летний Канье Уэст в последние недели неоднократно делал антисемитские заявления. В ноябре у него взял интервью любитель теорий заговора Алекс Джонс, которому он рассказал, что ему нравится Адольф Гитлер, он люби" нацистов и что Холокоста не было. Он хвалил вождя Третьего рейха, заявляя, что у него было много положительных качеств.

Подобные заявления лишили рэпера его спонсоров и деловых партнеров, включая Adidas, Gap и Balenciaga, из-за чего он перестал быть миллиардером.

Несмотря на это, в последнее время он пользуется хорошей репутацией среди некоторых правых активистов и комментаторов. Он также появился в самом популярном шоу Такера Карлсона о текущих событиях на Fox News и выразил поддержку Дональду Трампу.