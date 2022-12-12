Представитель американского Госдепа Эллен Джермейн утверждает, что некоторые жители Литвы глорифицируют виновных в холокосте.

Газета ELTA опубликовала интервью с уполномоченной Госдепартамента США по проблематике холокоста Эллен Джермейн, которая утверждает, что правительство Литвы устанавливает памятники пособникам нацистской Германии, почитая их как национальных героев. По мнению Джермейн, литовское население увековечило память коллаборационистов из-за их борьбы с Советским Союзом.

Также Эллен Джермейн отметила, что глорифицирующие нацистских преступников в большом количестве проживают в Хорватии, Украине и Германии.