Президент Украины Владимир Зеленский предложил России вывести войска с Украины на Рождество.

Такое заявление украинский лидер сделал, обращаясь к главам государств G7. По его мнению, это был бы конкретный шаг к дипломатическому урегулированию конфликта.

Зеленский отметил, что в случае вывода российских войск боевые действия будут прекращены. Он призвал лидеров G7 подержать призыв.

Президент Украины отметил, что такие действия стали бы подтверждением стремления России к миру.