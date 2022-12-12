Зеленский: РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине в любой момент
2022-12-12 23:20
Владимир Зеленский заявил о способности армии России неожиданно совершить массированную ракетную атаку по украинской территории.
Вечером понедельника Владимир Зеленский сообщил, что отсутствие новых массированных ракетных ударов со стороны России по объектам украинской энергетики и военного управления свидетельствует о том, что российские войска готовятся к проведению подобных операций, накапливая боеприпасы. По мнению Зеленского, Россия может совершить новый ракетный удар по Украине в любой момент.
Также Владимир Зеленский рекомендовал украинскому населению не игнорировать сигналы воздушной тревоги и незамедлительно укрываться в ближайших бомбоубежищах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей