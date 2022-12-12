Le Figaro: государственным учреждениям Франции приказано перейти в боевую готовность
2022-12-12 23:23
Le Figaro сообщает, что после получения подозрительных посылок посольствами Украины в странах Европы государственным учреждениям Франции приказано перейти в режим боевой готовности.
Соответствующее предупреждение выпущено Генеральным секретариатом по вопросам обороны и национальной безопасности Франции.
От госучреждений требуют введения специального «кода поведения». В частности, подозрительные посылки нужно просканировать рентгеном сразу после получения, вызвав бригаду специалистов.
Сообщается, что такие посылки чаще всего приходят в деревянных коробках, обернутых коричневой бумагой.
Опубликовано: Светлана Репина