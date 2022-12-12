Россия пообещала Сербии поддержку в ситуации с Косово

МИД России пообещал поддержать обращение Сербии, если страна запросит заседание Совбеза ООН по ситуации в Косово.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Россия готова оказывать Сербии помощь в защите национальных интересов в Косово.

Она отметила, что в РФ отслеживают ситуацию после провокаций в Приштине и выразила обеспокоенность сложившимися обстоятельствами.

11 декабря спецназ косовской полиции ворвались на плотину Газивода, сняли сербские флаги и выгнали охранника.