Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о повреждении моста в Мелитополе в результате подрыва.

13 декабря глава совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в Telegram, где заявил, что украинские войска совершили диверсию в населённом пункте Константиновка, подорвав местный мост. По данным Рогова, в результате действий украинской ДРГ конструкция моста получила серьёзный ущерб.

Владимир Рогов подчёркивает, что мотивом диверсантов ВСУ является желание нарушить поставки медикаментов, продуктов питания и строительных материалов в Херсонскую и Запорожскую области.