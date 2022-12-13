Зеленский назвал три шага к установлению мира на Украине

В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликована запись его обращения к лидерам стран «Большой семерки». В своем выступлении Зеленский назвал три шага, которые могут ускорить достижения мира в его стране.

Первый – это предоставление Украине современных вооружений: реактивной артиллерии, дальнобойных ракет, танков и снарядов.

Вторым щагом он назвал оказание Украине поддержки для достижения стабильности в энергетической, финансовой и социальной сферах, включая защиту энергетических объектов от ударов.

Третий шаг – это созыв Global Peace Formula Summit для реализации форомулы мира, ранее предложенной Украиной.