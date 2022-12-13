Сийярто: Украина отказалась от помощи Венгрии в пользу поддержки от ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не готова обсуждать помощь от его страны.

Он подчеркнул, что украинский МИД заявил о готовности вести переговоры о поддержке от всего ЕС, но не от Венгрии.

Сийярто пообещал выяснить у украинских коллег, что означают подобные заявления. Он также напомнил, что Венгрия выступает против общеевропейского кредита.

Венгерские власти предлагают альтернативу в виде выделения помощи из бюджета каждой страны Евросоюза.