Сийярто: Украина отказалась от помощи Венгрии в пользу поддержки от ЕС
2022-12-13 00:41
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не готова обсуждать помощь от его страны.
Он подчеркнул, что украинский МИД заявил о готовности вести переговоры о поддержке от всего ЕС, но не от Венгрии.
Сийярто пообещал выяснить у украинских коллег, что означают подобные заявления. Он также напомнил, что Венгрия выступает против общеевропейского кредита.
Венгерские власти предлагают альтернативу в виде выделения помощи из бюджета каждой страны Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина