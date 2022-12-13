США поддерживают предоставление реформирование Совбеза ООН и предоставление членства одной из стран Африки

Джо Байден поддержал предложение о предоставлении одной из африканских стран членства в Совбезе ООН. Об этом рассказал его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он сказал, что Байден считает необходимым реформирование Совета Безопасности ООН.

По словам Салливана, о возможности предоставления членства африканской стране планируется объявить на саммите США и Африки.

На этом же мероприятии Байдер собирается заявить о предоставлении поддержки для присоединения Африканского союза к «Большой двадцатке», а также инвестициях в Африку на 55 млрд долларов в ближайшие пять лет.