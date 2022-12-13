YASNO: в Киеве не хватает около трети электрических мощностей

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал в соцсетях, что Киеву не хватает около 30% электрических мощностей.

На данный момент в Киевской области без электроэнергии остаются 14 населенных пунктов, 37 частично обесточены.

По информации ДТЭК, с 12 декабря в Киеве введены стабилизационные отключения. Это означает, что свет отключают по графику.

Ранее президент Украины Зеленский попросил у западных партнеров дополнительной помощи в связи с состоянием энергетической системы страны.