Канцлер Австрии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно
2022-12-13 01:46
Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает невозможным ускоренное вступление в Евросоюз Украины, а также Боснии и Герцеговины.
По его словам, для этих двух стран условия, установленные для вступления в ЕС, не подходят.
Нехаммер объяснил, что Босния и Герцеговина пока соответствуют не всем критериям вступления в ЕС, но ситуацию можно исправить при помощи диалога.
Ранее сообщалось, что Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в члены Евросоюза уже 15 декабря.
Опубликовано: Светлана Репина