Канцлер Австрии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

APS
2022-12-13 01:46

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает невозможным ускоренное вступление в Евросоюз Украины, а также Боснии и Герцеговины.

По его словам, для этих двух стран условия, установленные для вступления в ЕС, не подходят. 

Нехаммер объяснил, что Босния и Герцеговина пока соответствуют не всем критериям вступления в ЕС, но ситуацию можно исправить при помощи диалога.

Ранее сообщалось, что Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в члены Евросоюза уже 15 декабря.

Опубликовано: Светлана Репина







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