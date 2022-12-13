Канцлер Австрии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает невозможным ускоренное вступление в Евросоюз Украины, а также Боснии и Герцеговины.

По его словам, для этих двух стран условия, установленные для вступления в ЕС, не подходят.

Нехаммер объяснил, что Босния и Герцеговина пока соответствуют не всем критериям вступления в ЕС, но ситуацию можно исправить при помощи диалога.

Ранее сообщалось, что Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в члены Евросоюза уже 15 декабря.