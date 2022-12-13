Шольц: восстановление Украины сравнимо с планом Маршалла

В выступлении по тогам встречи глав государств «Большой семерки» канцлер Германии Олаф Шольц сравнил восстановление Украины с планом Маршалла.

По его словам, на встрече G7 были согласованы меры по координации финансовой поддержки доноров.

Шольц считает, что восстановление Украины – это задача, сравнимая с реализацией плана маршала после Второй мировой войны.

Страны G7 пообещали помочь Украине восстановить водную и энергетическую инфраструктуру, а подготовиться к зиме.