DPA: большинство государств ЕС согласны с заморозкой средств для Венгрии

DPA со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщет, что большинство стран Евросоюза согласны на заморозку средств из фонда ЕС для Венгрии.

При этом государства ЕС считают, что сумма должна быть меньше предложенной Еврокомиссией. Изначально предлагалась заморозка 7,5 млрд евро.

Причина заморозки средств заключается в опасениях по поводу использования выделенных денег не по назначению.

В Евросоюзе указывают на недостаточность мер по борьбе с коррупцией в Венгрии.