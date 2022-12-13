Forbes: основатель Telegram Дуров стал богатейшим человеком в ОАЭ

Издание Forbes утверждает, что российский предприниматель Павел Дуров занял первое место в списке самых богатых людей в Объединённых Арабских Эмиратах.

Утром 13 декабря зарубежный новостной журнал Forbes сообщил, что бывший глава социальной сети "Вконтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал богатейшим человеком среди проживающих на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Примечательно, что сам Дуров попросил представителей прессы не называть его российским бизнесменом, отметив, что не желает ассоциировать себя с каким-либо государством.

Накануне Павел Дуров запустил сервис Fragment, который представляет собой аукцион по продаже уникальных имён в Telegram по принципу невзаимозаменяемых токенов (NFT).