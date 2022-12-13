В ЕС единогласно приняли решение выделить Украине 18 млрд евро в 2023 году
2022-12-13 02:47
Постоянные представители государств Евросоюза единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в следующем году.
Ранее в Совете Евросоюза был согласован пакет документов, необходимых для предоставления такой финансовой поддержки.
В Совете ЕС уточнили, что кредитная помощь предоставляется для финансирования неотложных потребностей Украины.
Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры и принятия мер по европейской интеграции.
Опубликовано: Светлана Репина