В ЕС единогласно приняли решение выделить Украине 18 млрд евро в 2023 году

APS
2022-12-13 02:47

Постоянные представители государств Евросоюза единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в следующем году.

Ранее в Совете Евросоюза был согласован пакет документов, необходимых для предоставления такой финансовой поддержки.

В Совете ЕС уточнили, что кредитная помощь предоставляется для финансирования неотложных потребностей Украины.

Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры и принятия мер по европейской интеграции. 

Опубликовано: Светлана Репина







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