«Ведомости»: Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют поговорить до Нового года
2022-12-13 03:20
Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщает, что до Нового года состоятся переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.
По словам источника, наиболее вероятным форматом переговоров является видеоконференция. Сейчас стороны прорабатывают детали.
Темой переговоров должно стать подведение итогов уходящего года.
Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата встречи уже определена и вскоре будет обнародована.
Опубликовано: Светлана Репина