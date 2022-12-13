«Ведомости»: Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют поговорить до Нового года

Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщает, что до Нового года состоятся переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.

По словам источника, наиболее вероятным форматом переговоров является видеоконференция. Сейчас стороны прорабатывают детали.

Темой переговоров должно стать подведение итогов уходящего года.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата встречи уже определена и вскоре будет обнародована.