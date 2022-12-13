Том Круз в прошлом году вернул 3 своих «Золотых глобуса», а сейчас снова номинирован на эту награду

Том Круз номинирован на «Золотой глобус» как продюсер фильма «Лучший стрелок: Маверик». Ранее он вернул три своих награды.

Круз вернул организации свои три «Золотых глобуса» в мае 2021 года, через несколько месяцев после того, как Los Angeles Times опубликовала разоблачение , в котором указывалось, что среди голосующих членов HFPA нет чернокожих.

Он получил «Золотой глобус» в 1990 году за «Рожденный четвертого июля» (лучшая мужская роль в драме), в 1997 году за Джерри Магуайра (лучшая мужская роль в драме) и в 2000 году за «Магнолию» (лучшая мужская роль второго плана).

Сиквел Круза «Лучший стрелок» — в настоящее время самый кассовый фильм 2022 года с продажами билетов на внутреннем рынке на сумму 718 млн долларов.