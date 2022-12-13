Китай отменяет политику политику нулевой терпимости к COVID-19 и ослабляет ограничения

Китай деактивирует приложение, которое отслеживало передвижения людей во время пандемии. Это символ того, что Пекин отказывается от своей противоречивой стратегии "ноль-ковида".

Приложение Communications Itinerary Card отслеживало граждан и проверяло их поездки в районы, считающиеся территориями с повышенным риском. Китайцам нужно было получить разрешение в приложении, чтобы иметь возможность путешествовать между провинциями или участвовать в массовых мероприятиях.

Государственная программа была центральным элементом политики Китая "ноль COVID", которая в настоящее время отменяется, сообщает BBC.

В дополнение к вышеупомянутому приложению китайцы уже освобождены от предъявления "зеленого паспорта здоровья" для входа в здания и общественные места, такие как общественный транспорт или парки.

Сократятся также частота и объемы ПЦР-тестов — обязательные массовые тесты будут ограничены больницами, домами престарелых, школами, а также зонами повышенного риска, то есть там, где зафиксировано заражение.

Ограничения были смягчены после антиправительственных акций протеста (на рубеже ноября и декабря) против политики "ноль-ковид", а также публикации данных, свидетельствующих о негативном влиянии этой стратегии на экономику — китайский импорт и экспорт упали в ноябре до уровней, не зафиксированных с начала 2020 года.