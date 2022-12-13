США успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты

США провели первые полноценные испытания своей гиперзвуковой ракеты AGM-138A ARRW. По данным ВВС США, операция должна была завершиться достижением всех намеченных целей.

В заявлении ВВС США говорится, что испытание состоялось в пятницу, 8 декабря когда бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) у побережья южной Калифорнии.

"После отсоединения от самолета ARRW достигла скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершила траекторию полета и взорвалась в намеченном районе. Данные показывают, что все цели были выполнены", — говорится в заявлении.

По данным Пентагона, ARRW был разработан, чтобы угрожать неподвижным, особо ценным целям в условиях военного времени.

Это было первое полноценное испытание данного оружия. В мае успешно прошли испытания ракетного двигателя после двух неудачных предыдущих испытаний. Исследования в области гиперзвукового оружия стали одним из приоритетов США после того, как аналогичные ракеты представили Россия и Китай.