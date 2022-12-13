Собчак призналась, что ее многое раздражает в Израиле

Журналистка посетовала, что в этой стране много праздников, во время которых все учреждения закрыты.

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с Михаилом Шацем, который признан в России иноагентом, рассказала о командировах в Израиль. Журналистка призналась, что ее многое раздражает в этой стране, сообщает Рамблер.

"Замечаю одну вещь, которая меня немножко раздражает, но я борюсь с этим. Как ни приедешь, здесь все время праздники. Ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, нежели отдыха, и все закрыто", - написала Собчак на своем канале.

Шац с ней тоже согласился. Шоумен отметил, что многие в Израиле сталкиваются с тем, что решения часто откладываются из-за праздников. По мнению юмориста, обилие выходных демонстрирует жизнелюбие жителей страны.

"Это непривычно. Хотя, с другой стороны, ты очень проникаешься этим", - заключил Шац.

Медиаменеджер Тина Канделаки выложила в соцсети израильский паспорт Ксении Собчак. Его наличие ранее подтвердила мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова.