Мария Захарова не смогла сдержать слез, читая стихотворении Высоцкого о солдатах
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез, читая стихотворение Владимира Высоцкого "Мы вращаем землю".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прочитала стихотворение барда и поэта Владимира Высокого под названием "Мы вращаем землю".
Опубликованная в социальных сетях запись свидетельствует о том, что стихи произвели на нее огромное впечатление.
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон
Принял пулю на вдохе
Но на Запад, на Запад ползет батальон
Чтобы солнце взошло на Востоке
Последние строки поэмы описывают трудности, с которыми сталкиваются русские солдаты, идущие вперед и сражаясь с врагом.
Животом - по грязи, дышим смрадом болот
Но глаза закрываем на запах
Нынче по небу солнце нормально идёт
Потому что мы рвёмся на Запад!
Руки, ноги - на месте ли, нет ли
Как на свадьбе, росу пригубя
Землю тянем зубами за стебли
На себя, под себя, от себя!
Опубликовано: Николай Скира