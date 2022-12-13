Мария Захарова не смогла сдержать слез, читая стихотворении Высоцкого о солдатах

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез, читая стихотворение Владимира Высоцкого "Мы вращаем землю".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прочитала стихотворение барда и поэта Владимира Высокого под названием "Мы вращаем землю".

Опубликованная в социальных сетях запись свидетельствует о том, что стихи произвели на нее огромное впечатление.

Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон

Принял пулю на вдохе

Но на Запад, на Запад ползет батальон

Чтобы солнце взошло на Востоке

Последние строки поэмы описывают трудности, с которыми сталкиваются русские солдаты, идущие вперед и сражаясь с врагом.

Животом - по грязи, дышим смрадом болот

Но глаза закрываем на запах

Нынче по небу солнце нормально идёт

Потому что мы рвёмся на Запад!

Руки, ноги - на месте ли, нет ли

Как на свадьбе, росу пригубя

Землю тянем зубами за стебли

На себя, под себя, от себя!