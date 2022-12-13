Муж Нетребко Эйвазов, нелестно отзывавшийся о россиянах, выступит с концертом в Москве
2022-12-13 08:11
Муж и коллега оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов дает концерт в российской столице, немотря на нелестные высказывания в адрес жителей РФ.
Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов вовсю готовится к выступлению на московской сцене.
Об этом стало известно из сообщения в блоге Кирилла Туриченко, который объявил, что выступать с Юсифом на большом концерте - мечта, которая воплотиться в жизнь 14 декабря.
Также Туриченко сообщает, что на своем выступлении они споют вместе с Ларисой Долиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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