Муж Нетребко Эйвазов, нелестно отзывавшийся о россиянах, выступит с концертом в Москве

Муж и коллега оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов дает концерт в российской столице, немотря на нелестные высказывания в адрес жителей РФ.

Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов вовсю готовится к выступлению на московской сцене.

Об этом стало известно из сообщения в блоге Кирилла Туриченко, который объявил, что выступать с Юсифом на большом концерте - мечта, которая воплотиться в жизнь 14 декабря.

Также Туриченко сообщает, что на своем выступлении они споют вместе с Ларисой Долиной.