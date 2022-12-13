Лорак заявила, что мечтает о том, чтобы украинцы и россияне наконец смогли дышать одним воздухом
2022-12-13 08:21
Певица Ани Лорак не теряет надежды, что настанет время, когда жители Украины и России наконец научатся дышать одним воздухом.
Певица из Украины Ани Лорак столкнулась с хейтом из-за того, что не смогла принять ни одну из сторон в ситуации со спецоперацией России в Донбассе.
Артистка мечтает о том, чтобы когда-нибудь россияне и украинцы смогли спокойно дышать одним воздухом, чтобы не страдали семьи.
Представив свою новую композицию, Лорак нарвалась на гнев земляков из-за того, что записала трек на русском языке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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