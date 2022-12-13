Лорак заявила, что мечтает о том, чтобы украинцы и россияне наконец смогли дышать одним воздухом

Певица Ани Лорак не теряет надежды, что настанет время, когда жители Украины и России наконец научатся дышать одним воздухом.

Певица из Украины Ани Лорак столкнулась с хейтом из-за того, что не смогла принять ни одну из сторон в ситуации со спецоперацией России в Донбассе.

Артистка мечтает о том, чтобы когда-нибудь россияне и украинцы смогли спокойно дышать одним воздухом, чтобы не страдали семьи.

Представив свою новую композицию, Лорак нарвалась на гнев земляков из-за того, что записала трек на русском языке.