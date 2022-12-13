Выступление Носкова после инсульта произвело неизгладимое впечатление на зрителей

Певец Никлолай Носков продолжает работать несмотря на то, что перенес инсульт. Зрители остались в восторге от выступления артиста в рамках концерта "Земляне" и друзья", организованного "Русским радио".

Когда на сцене появился Николай Носков и исполнил песню "Не вставай на колени" вместе со Стасом Пьехой, Игорем Романовым и IVAN, публика стала кричать "Браво!".

Выступление исполнителя состоялось в рамках концерта "Земляне" и друзья", организованного "Русским радио".

IVAN рассказал о состоянии артиста, которого сразил инсульт в 2017 году. Музыкант утверждает, что Носков чувствует себя хорошо, настроение, что надо, поет отлично, даже иногда встает на выступлениях, не в силах сдержать эмоций.