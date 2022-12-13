Свадьбу Джигана и Самойловой транслировали в прямом эфире ВКонтакте
2022-12-13 10:06
Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова расписались 12 декабря 2012 года. Спустя 10 лет пара решила сыграть пышную свадьбу, пригласив на торжество целую кучу знаменитостей.
Рэп-исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова уже 10 лет как состоят в браке и воспитывают четверо детей.
12 декабря 2012 года знаменитости просто расписались. Теперь, ровно через 10 лет, сыграли свадьбу, которая транслировалась в прямом эфире "ВКонтакте".
Среди приглашенных были такие известные личности, как Тимати, Егор Крид, Клава Кока.
Самойлова за торжество сменила 4 наряда.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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