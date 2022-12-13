Свадьбу Джигана и Самойловой транслировали в прямом эфире ВКонтакте

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова расписались 12 декабря 2012 года. Спустя 10 лет пара решила сыграть пышную свадьбу, пригласив на торжество целую кучу знаменитостей.

Рэп-исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова уже 10 лет как состоят в браке и воспитывают четверо детей.

12 декабря 2012 года знаменитости просто расписались. Теперь, ровно через 10 лет, сыграли свадьбу, которая транслировалась в прямом эфире "ВКонтакте".

Среди приглашенных были такие известные личности, как Тимати, Егор Крид, Клава Кока.

Самойлова за торжество сменила 4 наряда.