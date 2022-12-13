Шейк затравили из-за коллекции итальянского бренда Zara, лицом которого является модель

APS
2022-12-13 10:12

Ирина Шейк столкнулась с очередной волной негатива в свой адрес из-за демонстрации ею зимней коллекции итальянского бренда "Zara".

Испанский бренд "Zara", представивший зимнюю коллекцию на суд зрителя, столкнулся с волной хейта.

Дело в том, что представители Западной Европы сочли меховые шапки, теплую одежду и зимние пейзажи слишком русскими.

Получила от европейцев и российская супермодель Ирина Шейк, являющаяся лицом бренда.

Агрессивно настроенные жители Европы призывают модные компании разорвать контракты с россиянкой.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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