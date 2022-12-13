Шейк затравили из-за коллекции итальянского бренда Zara, лицом которого является модель

Выступление Носкова после перенесенного в тяжелой форме инсульта произвело неизгладимое впечатление на зрителей

Певец Никлолай Носков продолжает работать несмотря на то, что перенес инсульт. Зрители остались в восторге от выступления артиста в рамках концерта "Земляне" и друзья", организованного "Русским радио".

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