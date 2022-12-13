Нетребко убила поклонников своим новым образом с короткой стрижкой

Анна Нетребко опубликовала в сети фото, где предстала с короткой стрижкой в белой блузе и темном пиджаке. Фанатам новый образ дивы не понравился.

Анна Нетребко выложила в соцсетях снимок, где позирует в белой блузе и черном пиджаке. Оперная певица предстала с короткой стрижкой, неприятно поразив фанатов.

Поклонники сетуют, что таким образом артистка состарилась лет на 20.

Кто-то сравнил знаменитость с школьным завучем.

Одним словом, новый образ Нетребко не понравился никому.