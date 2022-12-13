Нетребко убила поклонников своим новым образом с короткой стрижкой
2022-12-13 10:30
Анна Нетребко опубликовала в сети фото, где предстала с короткой стрижкой в белой блузе и темном пиджаке. Фанатам новый образ дивы не понравился.
Анна Нетребко выложила в соцсетях снимок, где позирует в белой блузе и черном пиджаке. Оперная певица предстала с короткой стрижкой, неприятно поразив фанатов.
Поклонники сетуют, что таким образом артистка состарилась лет на 20.
Кто-то сравнил знаменитость с школьным завучем.
Одним словом, новый образ Нетребко не понравился никому.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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