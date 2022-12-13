Стоянов назвал юмористов Comedy Club преемниками Городка

Юрий Стоянов о создании аналога юмористической программы "Городок" ответил, что это невозможно. Однако, артистов "Comedy Club" артист считает достойной заменой "Городка".

Юрий Стоянов утверждает, что на современном ТВ невозможно воссоздать "Городок", так как это не продюсерский проект.

Среди достойных преемников шоу актер назвал артистов "Comedy Club". Это я так считаю.

Юморист также отметил, что женский StandUp также на высоте.