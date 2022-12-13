Япония, Нидерланды и США ввели санкции на поставки электроники в Китай

Китай попал под санкции на поставки оборудования для производства электрочипов.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции на поставки в Китай оборудования для производства электрочипов.

Как сообщает "Интерфакс", к ограничениям, наложенным Вашингтоном, присоединились уже Япония и Нидерланды.

"Япония и Нидерланды поддержали ограничения США на поставки в КНР оборудования для чипов", - сообщает источник.

Отмечается также, что это может нанести по технологическому потенциалу Китая серьезный удар.