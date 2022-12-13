Япония, Нидерланды и США ввели санкции на поставки электроники в Китай
Китай попал под санкции на поставки оборудования для производства электрочипов.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции на поставки в Китай оборудования для производства электрочипов.
Как сообщает "Интерфакс", к ограничениям, наложенным Вашингтоном, присоединились уже Япония и Нидерланды.
"Япония и Нидерланды поддержали ограничения США на поставки в КНР оборудования для чипов", - сообщает источник.
Отмечается также, что это может нанести по технологическому потенциалу Китая серьезный удар.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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