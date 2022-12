Салтыкова пожаловалась, что ее наряд на шоу «Суперстар! Возвращение» уродует фигуру

Ирина Салтыкова исполняла песню Кайли Миноуг в пикатном наряде на сцене "Суперстар! Возвращение". Образ, который подобрали артистке стилисты, пришелся ей не по душе.

Ирина Салтыкова нелестно оценила работу стилистов шоу "Суперстар! Возвращение".

Исполнительница сочла костюм, который ей подобрали для последнего выпуска, уродующим фигуру.

Салтыкова выступила с композицией Кайли Миноуг "Can’t Get You Out of My Head".

Артистка предстала в блестящем облегающим наряде, нижняя часть представляет собой трусы с высокой талией.

Образ завершили черные колготы и длинные сапоги на платформе.