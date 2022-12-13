Кушанашвили высмеял конфликт экс-супругов Харламова и Асмус, живущих под одной крышей после развода
Ведущий Отар Кушанашвили высказался по поводу выяснения отношений между бывшими супругами Гариком Харламовым и Кристиной Асмус, которые не разъехались после развода, а компанию им составляет не только общая дочь, но и мама юмориста.
Отар Кушанашвили в своем Ютуб-шоу "Каково?!" высмеял скандал между комиком Гариком Харламовым и его бывшей женой, актрисой Кристиной Асмус, которые не разъехались после развода, а делят один дом.
Мать Харламова также проживает с экс-супругами под одной крышей.
"Гарик пишет: «Кристина, тварь, образумься». Ее ответ: "Увижу тебя - убью!". В это время на кухне громыхает посудой мама Харламова" - такую шутку отпустил по поводу Кушанашвили.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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