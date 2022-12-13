Китай опроверг сообщения о переговорах Путина и Цзиньпина до конца года

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбин опроверг сообщения о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют провести переговоры до конца года.

Сообщения о предстоящих переговорах появились в нескольких СМИ, Вэньбин заявил, что у него нет информации об этом.

При этом китайский дипломат отметил, что лидеры Китая и России поддерживают тесные контакты, используя различные каналы.

По его словам, Путин и Цзиньпин эффективно взаимодействуют, развивая сотрудничество в различных областях.