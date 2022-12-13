Виктор Бут признался, что его пытали в американской тюрьме
2022-12-13 12:46
Виктор Бут, которого Россия обменяла на баскетболистку Грайнер, рассказал об условиях в тюрьмах США.
Недавно экстрадированный в Россию из Соединенных Штатов Америки Виктор Бут рассказал об условиях содержания в американских тюрьмах.
По его словам, американская тюрьма - это одна длительная пытка для ментального состояние человека.
Также Виктор Бут заявил, что человека там приравнивают буквально к домашнему скоту и также содержат.
"Всё происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота", - заявил Бут.
Опубликовано: Николай Скира