Байден рассказал об отправке американских солдат в Украину

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, отправляет ли он солдат в Украину.

Глава Соединенных Штатов Америки ответил на вопрос журналиста о том, отправляет ли Белый дом своих солдат в Украину.

По словам Байдена, американских военнослужащих в Украине нет и они туда отправляться не будут.

Президент США заявил, что страна помогает Украине поставками вооружения, боеприпасов, а также деньгами.

"Отправляем ли мы войска в Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше. Миллиарды долларов", - заявил Байден.