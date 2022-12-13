Новогодние огоньки отказались от песни Резника о спецоперации

Новогодние огоньки ответили отказом представлять на мероприятиях композицию Ильи Резника о событиях в Донбассе.

Композиция поэта и народного артиста РФ Ильи Резника о ситуации в Украине не прозвучит в новогодних огоньках, так как телевизионные каналы отказались брать ее в праздничные программы.

Песню "Любимые не умирают" Резник представил летом. Исполнила ее Азиза.

Самое интересное, что певица появиться на новогодних огоньках, но будет петь она свои старые хиты.